Thailand test plan om jongens te bevrijden uit grot

Tijdens een persconferentie heeft de regionale gouverneur in Thailand meer uitleg gegeven over de reddingsoperatie naar de twaalf voetballertjes en hun coach. "De redding is zeker niet voor vandaag en wellicht ook niet voor morgen of zondag", zei hij.

De dertien zitten al twee weken vast in het grottencomplex van Tham Luang. Doordat het regenseizoen begonnen is, stijgt het waterpeil waardoor de jongens de grot niet meer kunnen verlaten. De voetballertjes kunnen zelf niet zwemmen of duiken, waardoor hen bevrijden heel moeilijk wordt.

"Ze zijn intussen begonnen met de duiklessen, maar ik weet niet hoe goed dat al gaat", zegt de gouverneur. "Ik kan niet voor hen spreken."

Plan testen

De gouverneur zegt dat er een plan is, maar dat dat eerst nog getest moet worden. Die test gebeurt niet in het grottencomplex maar elders.

"We gaan voor minimale risico's", zegt hij nog. "Ik praat dagelijks met de families van de jongens en heb hen gezegd dat we hen bevrijden wanneer er minimale risico's zijn dat het zou foutlopen. Maar we gaan niet wachten tot het harder begint te regenen."

Geen vier maanden

Op de vraag of de jongens vier maanden in de grot zouden moeten zitten, zei hij volmondig 'neen', maar hij gaf geen andere tijdsspanne wanneer ze dan wel zouden bevrijd worden.

De Thaise reddingswerkers krijgen hulp van Australische, Amerikaanse, Chinese en Japanse duikers. Ook de Vlaming Ben Reymenants heeft de afgelopen dagen meegeholpen.

Water wegpompen

Ze hopen met behulp van een pomp het waterniveau te doen dalen. Dat moet ervoor zorgen dat de kinderen weinig of niet zelf moeten duiken.

Momenteel duurt het elf uur voor een geoefende duiker om heen en weer te gaan naar de kinderen: zes uur heen en vijf uur terug. De terugweg duurt minder lang vanwege de stroming. Het traject is kilometers lang, met smalle, onregelmatige gangen, en moeilijke passages onder water.

Zuurstofflessen

Ook is intussen bekend dat het zuurstofniveau in de grot gedaald is en de jongens daardoor best zo snel mogelijk bevrijd worden. De reddingwerkers brengen zo veel mogelijk zuurstofflessen naar binnen om dat probleem aan te pakken.

Aan de ingang van het grottencomplex wachten familieleden op nieuws.

Wereldkampioenschap

Intussen raakte bekend dat Gianni Infantino, voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA, de jongens en hun trainer heeft uitgenodigd om de finale van het WK mee te maken in Rusland. "Als ze, zoals we hopen, in de komende dagen met hun families herenigd worden en hun gezondheid laat hen toe te reizen, dan wil FIFA hen graag als onze gasten uitnodigen voor de finale van het WK in Moskou."