Thailand: op 3 dagen 188 verkeersdoden

In Thailand zijn op drie dagen tijd minstens 188 doden gevallen in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van de Thaise regering.

In april vieren de Thai het nieuwjaarsfeest Songkran, dat gaat met een heus waterfestijn. Dit jaar begon het donderdag en het duurt tot maandag. Velen maken van de vakantie gebruik om vanuit steden terug te keren naar het platteland, met veel ongevallen tot gevolg.

Op de wegen vielen minstens 188 doden, meer dan 1.900 mensen raakten gewond. Minstens 3.000 voertuigen zijn vanwege verkeersinbreuken in beslag genomen, vooral omdat er alcohol in het spel was. Bij de meeste ongevallen waren motorfietsen betrokken.