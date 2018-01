Test: Ben jij mentaal zo gezond als Trump?

Donald Trump onderging eerder deze week een cognitieve test om zijn mentale gezondheid te onderzoeken. Daaruit blijkt dat de Amerikaanse president mentaal gezond is. Trump scoorde zelfs dertig op dertig op de Montreal Cognitive Assessment (MoCA), een korte test die cognitieve schade opmeet. Doe jij het even goed?

MoCA gaat onder meer na of er tekenen van dementie optreden in het brein. Je moet bijvoorbeeld een lijstje van vijf woorden vijf minuten lang kunnen onthouden en een leeuw kunnen herkennen.

In totaal duurt de test tien minuten en de vragen zijn redelijk eenvoudig. Ze testen het geheugen, de concentratie, het visuele vermogen en de aandachtsboog. Wie 26 of meer punten scoort, verkeert in een “normale” cognitieve conditie. Een score van 25 of minder, wijst op problemen.

Donald Trump deed het voortreffelijk en haalde dertig op dertig. Hij was de eerste president die de test onderging, nadat hij daar uitdrukkelijk had op aangedrongen. Democraten, journalisten en psychiaters twijfelen namelijk openlijk aan de mentale gezondheid van Trump.

Doe hieronder de test. Je neemt de test best per twee af, waarbij een iemand de onderzoeker is en de andere de test ondergaat.

(De oplossingen vind je na de test)



Oplossingen



Visuospatieel/executief

Bij de eerste vraag krijg je een punt voor elk juist paar: 1-A; 2-B; 3-C; 4-D; 5-E. Geen enkele lijn mag een andere lijn kruisen. Maak je een fout zonder die meteen te corrigeren, dan krijg je geen enkel punt.

De kubus moet exact nagetekend worden zoals die voorgedrukt staat: driedimensionaal, met alle lijnen en zonder toegevoegde lijnen. Anders krijg je geen punt.

De klok moet een cirkel zijn. Daarvoor krijg je al een punt. Je scoort nog een punt als ze alle cijfers maar ook niet méér bevat. Het uur moet juist weergegeven zijn, ook voor een punt.

Benoemen

De juiste namen van de dieren zijn: leeuw, neushoorn en dromedaris. Kameel wordt voor het laatste dier ook goedgekeurd.

Geheugen

Punten voor de geheugentest met de vijf woorden worden pas op het einde van de test gegeven (dus nog niet bij het tweemaal nazeggen), wanneer de woorden moeten herhaald worden na een paar minuten tijd. Elk juist woord levert dan een punt op.

Aandacht

Elke cijfercombinatie die correct herhaald wordt, levert een punt op.

Bij de test met de letter A mag je maximaal één fout maken om het punt te scoren.

Het aftrekken vanaf 100 staat op drie punten. Je krijgt één punt voor één correcte aftrekking, twee punten voor twee of drie juiste antwoorden en drie punten voor vier of vijf correcte aftrekkingen. 92-85-78-71-64 levert de volle drie punten op, ook al is de eerste uitkomst fout.

Taal

Voor iedere zin die je correct herhaalt, krijg je een punt.

Je moet minstens elf bestaande woorden zeggen die beginnen met de letter F, binnen de minuut. Als dat lukt krijg je een punt, anders niet.

Abstractie

Ieder correct antwoord levert een punt op. De overeenkomst tussen een trein en een fiets is dat het beide vervoersmiddelen zijn. Dat ze alle twee wielen hebben, wordt niet goedgekeurd. Een horloge en een liniaal zijn allebei meetinstrumenten. Dat ze beide getallen vertonen, wordt niet juist beschouwd.

Oriëntatie

Bij de laatste vraag krijg je een punt voor elke correct beantwoorde vraag: datum, maand, jaar, dag, plaats, stad. In totaal zijn hier dus nog zes punten te verdienen.

Bekijk ook: