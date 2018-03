Tesla roept 120.000 auto's terug

Autofabrikant Tesla heeft duizenden auto's teruggeroepen vanwege een fout in de stuurbekrachtiging. De terugroepactie betreft alle sedan Model S-auto's die voor april 2016 zijn gebouwd.

Wereldwijd gaat het om ongeveer 123.000 elektrische wagens. De terugroepactie geldt niet voor de goedkopere Model 3 en de SUV Model X.

Volgens Tesla heeft het betreffende probleem nog niet geleid tot ongelukken. Een onderdeel van de stuurbekrachtiging moet opnieuw worden vervangen vanwege mogelijke roestvorming bij bouten. De corrosie had in het bijzonder plaats in koudere landen waar op de wegen veel zout wordt gestrooid.