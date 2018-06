Tesla ontslaat 9% van personeel

De Amerikaanse bouwer van elektrische auto's Tesla ontslaat ongeveer negen procent van zijn personeel. Dat heeft topman Elon Musk bekendgemaakt. De kosten moeten omlaag en het bedrijf moet winstgevend worden, zei hij.

In een brief aan zijn medewerkers, die Musk via Twitter verspreidde, zei hij dat Tesla in zijn vijftienjarig bestaan nooit een jaar met winst heeft afgesloten en blijft inzetten op schone energie. Maar de autobouwer zal "die missie nooit bereiken tenzij we duurzaam winstgevend zijn".

(Lees verder onder de tweet)

Difficult, but necessary Tesla reorg underway. My email to the company has already leaked to media. Here it is unfiltered: pic.twitter.com/4LToWoxScx