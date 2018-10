Teller voor Indonesië 12-12 staat op 425.000 euro

Na de aardbeving en tsunami in Indonesie heeft de inzamelactie van het consortium 12-12 al 425.000 euro opgebracht. Dat is een goede start, zegt het consortium, maar er kan nog heel wat bij. Want de noden zijn zéér groot. Bijna 200.000 mensen hebben dringend nood aan eten en hulpgoederen. Een deel van het rampgebied is zeer slecht bereikbaar. En de dodentol is intussen opgelopen tot 1558.

Afgelopen dinsdag lanceerde consortium 12-12 een campagne om de slachtoffers van de aardbeving en de tsunami in Indonesië te helpen. Drie dagen later een groot aantal donateurs al gereageerd op de oproep om giften te storten. Momenteel telt het bedrag € 425.000. En de campagne INDONESIE 12-12 loopt door.

Consortium 12-12 is een platform dat 7 grote ngo's samenbrengt die actief zijn op het gebied van humanitaire noodhulp. In het geval van een ramp of humanitaire crisis bundelen ze hun krachten en lanceren samen een fondsenwervende campagne om de slachtoffers te helpen. De leden zijn Caritas International.be, het Rode Kruis, Handicap International, Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Plan International België en UNICEF België. Samen om meer levens te redden.