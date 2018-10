Team B-FAST paraat om te vertrekken naar Indonesië

De B-FAST-coördinatieraad heeft besloten noodhulp te bieden aan Indonesië. Het Indonesische eiland Sulawesi werd vrijdag zwaar getroffen door een aardbeving en tsunami. Momenteel staan de teams van B-FAST klaar om te vertrekken, maar ze wachten nog op een reactie van Indonesië op hun aanbod.

Na een evaluatie van de mogelijkheden stelt België voor om ofwel twee waterzuiveringsinstallaties, vergezeld van 23 deskundigen, ofwel eerstelijnshulpgoederen te sturen.

De eventuele inzet van B-FAST zou deel moeten uitmaken van de coördinatiemechanismen voor noodhulp van de Verenigde Naties (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) en de Europese Unie (Civil Protection Mechanism).