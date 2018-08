Tankwagen ontploft nabij luchthaven Bologna

In de Italiaanse stad Bologna is zopas een tankwagen ontploft nadat die een ongeval had met een vrachtwagen die bestelwagens vervoerde. De lokale politie meldt op Twitter dat het verkeer volledig stilstaat op de autosnelweg en in Borgo Panigale, een wijk in Bologna.

Na het ongeval zouden de vlammen zich verspreid hebben naar andere auto’s die daarop ook ontploft zijn.

Volgens de eerste berichten zouden er enkele gewonden zijn, waaronder ook enkele minderjarigen. Brandweerwagens en ambulances zijn ter plaatse en er is ook een helikopter ingezet.