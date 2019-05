Taiwan legaliseert als eerste Aziatische land homohuwelijk

Het Taiwanese parlement heeft vrijdag als eerste Aziatisch land het het huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht gelegaliseerd, twee jaar na een historische beslissing van de hoogste rechtsinstantie.

Met een grote meerderheid stemden de verkozenen des volks een wet die het homoseksuele stellen mogelijk maakt met elkaar te huwen.

Taiwan liep in Azië al voorop wat betreft de rechten van homoseksuelen, de stemming bevestigt die status.

In mei 2017 had het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat het huwelijk ontzeggen aan mensen van hetzelfde geslacht ongrondwettelijk is. De regering kreeg tot 24 mei 2019 de tijd de wet te veranderen, terwijl het homohuwelijk sowieso een realiteit zou worden indien er niets gebeurde.

Homoseksuele stellen kunnen nu vanaf 24 mei hun huwelijk officieel laten registreren.