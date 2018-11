Syrische broer en zus gepest op school: Britten zamelen massaal geld in

De Britse politie is een onderzoek gestart naar een online video waarop te zien is hoe een jongen op school mishandeld wordt door een pester. De jongen – die volgens de commentaar bij de beelden Jamal (15) zou heten en een Syrische vluchteling zou zijn - wordt op de grond gegooid, waarna er gedurende enkele seconden een flesje water over zijn gezicht wordt uitgegoten, op een manier die volgens Britse media doet denken aan waterboarding. De beelden werden in een dag tijd al meer dan zes miljoen keer bekeken en worden op grote afschuw onthaald.

Het incident zou zich op 25 oktober afgespeeld hebben op de Almondbury Community School in Huddersfield, tussen Manchester en Leeds. De geviseerde jongen heeft zijn arm in een gips, maar dat houdt zijn aanvaller niet tegen. Na het incident stapt het slachtoffer verslagen weg. Heel wat andere leerlingen komen kijken naar wat er aan de hand is, maar niemand helpt.

De afschuw op de beelden is algemeen. “We moeten hier allemaal stevig op reageren en duidelijk maken dat we dergelijk misbruik niet tolereren, waar het ook gebeurt”, klinkt het onder meer. “Dit arme kind ziet er zo verslagen uit. Hij stapt weg: boos, gekwetst en bang. Als we niet opkomen voor de kleinsten onder ons, dan maken we deel uit van het probleem.” En ook: “Het doet pijn om hiernaar te kijken.” en “Een schande. Dit is onmenselijk gedrag.”

Anderen ging over tot actie. Zo werd er op GoFundMe een geldinzamelingsactie op touw gezet en die bracht in 12 uur tijd al meer dan 56.000 euro op. De initiatiefnemer zegt dat een vriend van hem actief is bij liefdadigheidswerk in Huddersfield en de familie goed kent.

Kleine zus

“Jamal is een vluchteling en wordt al maanden gepest, net als zijn kleine zus”, schrijft hij. “De bril van het meisje werd al eens gebroken en ze probeerde zichzelf iets aan te doen in de toiletten van de school. Het gezin heeft het moeilijk om rond te komen. We willen geld inzamelen zodat deze mensen een beetje meer ademruimte krijgen en hun levenskwaliteit verbetert. Ze zijn hun door oorlog verscheurde land ontvlucht. Het minste dat ze verdienen, is dat ze in alle rust en vrede kunnen leven en niet worden lastiggevallen. Laat ons deze vreselijke situatie ombuigen tot iets positiefs.”

De overheid van het district Kirklees en de directie van de school hebben intussen ook gereageerd. “Noch wij, noch de school tolereren geweld en dergelijk gedrag”, klonk het bij het district. “De veiligheid en het welzijn van onze leerlingen is van het grootste belang voor ons en dit was een heel ernstig incident”, aldus nog directeur Trevor Bowen.