"Syrië slaat nieuwe luchtaanval af"

Het Syrische leger zou afgelopen nacht ingegrepen hebben na raketaanvallen op verschillende militaire doelwitten. Dat melden Syrische media, die zeggen dat Israëlische vliegtuigen de aanvallen uitgevoerd hebben. Syrische militaire bronnen zeggen dan weer dat de Syrische luchtafweer geactiveerd werd, maar dat het vals alarm bleek.

Zowel Israëlische als Russische media citeren berichten van het door de staat gecontroleerde persagentschap SANA en de Syrische televisie. Daar wordt gesproken van raketaanvallen die gericht waren op vliegbasis Shayrat in de provincie Homs en op het militaire vliegveld van Dumair, ten noordoosten van de hoofdstad Damascus. De Syrische luchtafweer haalde meerdere raketten neer, klinkt het.

Wie de raketten heeft afgevuurd, is nog niet bekend. Volgens onbevestigde berichten van de Syrische media zouden Israëlische vliegtuigen de aanvallen uitgevoerd hebben. Een woordvoerder van het Israëlische leger bevestigde noch ontkende betrokkenheid bij de aanval. “Wij geven geen commentaar op deze berichten.”

Vals alarm?

Het is ook niet zeker of de raketaanvallen effectief hebben plaatsgevonden. Zo hebben Syrische militaire bronnen de berichten ontkend. Zij zeggen dat de Syrische luchtafweer geactiveerd werd, maar dat het vals alarm bleek. De berichten over die luchtaanval zouden later ook uit de nieuwsbulletins gehaald zijn.

Een andere militaire bron zou de berichten dan weer bevestigd hebben aan het Russische persagentschap Sputnik, schrijft Russia Today. Die bron zegt dat het Syrische leger zeker “10 raketten heeft neergehaald”.

VS niet betrokken

Volgens een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie zit de VS alvast niet achter de aanval waarover wordt gesproken. “Er zijn op dit moment geen Amerikaanse militaire activiteiten in het gebied gaande”, aldus het Pentagon in een reactie.

Vorig weekend vielen de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk doelwitten in Syrië aan als vergelding voor een nieuwe vermoedelijke gifgasaanval in de stad Douma. Naar eigen zeggen richtten ze zich op infrastructuur voor de aanmaak en opslag van chemische wapens.