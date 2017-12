Sydney: drummen voor beste plek bij vuurwerk

Duizenden feestvierders schuiven in de haven van Sydney aan voor de beste plaatsen om er het spectaculaire vuurwerk op nieuwjaar bij te wonen. Toeristen zetten zelfs gisteren al hun tentjes op aan de ingang van het schiereilandje dat uitgeeft op de haven en voor de gelegenheid wordt afgesloten.

Ze hopen daar van het beste uitzicht te genieten op het spektakel boven het Opera House en Harbour Bridge. Ook bij de Duitse toeriste Samira Rauner stond het vuurwerk al lang op haar verlanglijstje. "Thuis is het vuurwerk in Sydney altijd het eerste wat je ziet op tv. Het is dus een must", zei ze aan openbare omroep ABC.

Veiligheidsmaatregelen

Meer dan 1,6 miljoen mensen worden verwacht in de haven om het vuurwerk bij te wonen, dat vijftien minuten duurt, en wereldwijd live te zien is. Er gelden strenge veiligheidsmaatregelen dit jaar, met bussen en trucks die de wegen blokkeren die leiden naar de haven, om te vermijden dat iemand zou inrijden op de menigte. Speciale eenheden van de politie zijn gewapend met halfautomatische wapens. De autoriteiten hebben evenwel geen informatie van mogelijke terreurplannen, klinkt het.

Overigens is nieuwjaar in Sydney dit jaar ook een beetje Belgisch gekleurd. Hoofdact op een festival op oudejaarsavond in Victoria Park is 2manydjs.