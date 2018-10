Sulawesi nu ook getroffen door vulkaanuitbarsting

Op het Indonesische eiland Sulawesi, dat enkele dagen geleden getroffen werd door een verwoestende aardbeving en tsunami, is vandaag de vulkaan Soputan uitgebarsten. Vulkaanas wordt kilometershoog in de lucht geblazen. Er zijn geen berichten over gewonden en ook het vliegverkeer zou geen hinder ondervinden. De autoriteiten waarschuwen wel voor mogelijke modderstromen in de buurt van de vulkaan.

De vulkaan Soputan ligt op 900 kilometer van de plaats waar de dodelijke aardbeving en tsunami plaatsvonden. De situatie daar is nog altijd dramatisch.

Bijna 1.400 doden

Er zijn al bijna 1.400 doden geteld en bijna 200.000 mensen hebben nood aan dringende hulp, zegt het humanitair bureau van de Verenigde Naties. Over het aantal vermiste slachtoffers zijn geen cijfers. Naar schatting 66.000 huizen zijn vernield.

De overlevenden lijden vooral onder een gebrek aan drinkbaar water en een tekort aan voedsel. Ook de stroom- en brandstofvoorziening is beperkt. De verzorging van gewonden loopt in het honderd. Heel wat hulpverleners zijn gefrustreerd over het gebrek aan hulpmiddelen. Ook hygiëne is een grote zorg, want het klimaat in Indonesië -warm en vochtig- verhoogt de kans op de uitbraak van ziektes.

Traangas

In de stad Palu, die zwaar getroffen werd door de tsunami, moest de politie traangas inzetten om boze inwoners uiteen te drijven. De mensen gingen er aan het plunderen.

Foto: Archiefbeeld van vulkaan Soputan.