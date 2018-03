Studentenprotest in heel VS na bloedbad Florida

Exact een maand na het bloedbad in een school in de staat Florida willen leerlingen en studenten overal in de Verenigde Staten hun eis naar strengere wapenwetten kracht bijzetten. In heel het land werden vandaag op vele scholen lesonderbrekingen ingelast om de zeventien slachtoffers van de moordende schietpartij in Parkland te herdenken. In Washington herdacht de groep Avaaz met een bijzondere actie de kinderen, die sinds het bloedbad van Newtown, Connecticut in 2012 in de VS zijn doodgeschoten. Volgens hun berekeningen zijn het er ongeveer 7.000.

Om de zeventien mensen te herdenken, die Nikolas Cruz op 14 februari had doodgeschoten, worden er in de hele VS op scholen en universiteiten lesonderbrekingen gehouden. Onder het motto 'Enough' (Genoeg) willen leerlingen en studenten hun klas voor 17 minuten verlaten voor zogeheten 'walkouts'. Elke minuut is aan een slachtoffer gewijd.

Gisteren werd bekend dat het Openbaar Ministerie tegen de 19-jarige Nikolas Cruz de doodstraf zal vorderen. Het bloedbad in Florida werd aangericht op "een koude, berekende en opzettelijke wijze" en "zonder enige schijn van moreel besef of rechtvaardigheid", klonk het in de documenten van de openbare aanklager, die de Amerikaanse zender CNN en andere media konden inkijken. Cruz zou volgens CNN via zijn advocaten al hebben laten verstaan dat hij akkoord ging met een schuldbekentenis om de doodstraf te ontlopen.

Protestbeweging

Cruz had in Florida veertien Leerlingen en drie volwassenen doodgeschoten. Daarop vormde zich onder de getroffen leerlingen uit Florida een verwoede protestbeweging. Een aantal geëngageerde jongeren verhieven in de media en bij diverse protestacties hun stem om strengere wapenwetten en een cultuurwijziging van de Amerikaanse politici te eisen. Met hun lesonderbreking van vandaag in heel het land willen de jongeren niet alleen de doden herdenken, maar tegelijkertijd voor striktere wapenwetten protesteren. De actie wordt georganiseerd door Empower, de jeugdafdeling van de grote vrouwenmars (Women's March) in Washington. Volgens haar website zijn in heel het land al meer dan 2800 'walkouts' gemeld.

De 18-jarige Alie uit New York schreef op de homepage van Empower: "Het Congres moet nu handelen of het zal het zich nog beklagen. Zonder juridische beschermingsmaatregelen zal deze gruwel blijven duren, totdat alle klaslokalen door leerlingen worden verlaten en alleen nog met vrees zijn gevuld".

Menselijke ketting

Hoe de demonstranten de 17 minuten tijdens de walkouts invullen, staat hen vrij: de leerlingen kunnen de doden in stilte herdenken, maar ook zingen, de namen van de slachtoffers reciteren of een menselijke ketting vormen. Enkele scholen verboden hun leerlingen om aan de actie deel te nemen uit veiligheidsoverwegingen en wegens de verstoring van de lessen.

In Washington legden activisten 7.000 paar schoenen neer op het grasveld voor het Amerikaans Congres - elk paar voor een kind, dat volgens de berekening van de groep Avaaz sinds 2012 in de VS is doodgeschoten. Over de actie van dinsdag publiceerde de groep op Twitter een foto, waarop de activisten voor het Capitool stonden en banieren met opschriften als "7000 kinderen gedood" en "Geen een meer" hoog hielden.

Verdere acties

Maar ook na de acties van vandaag zal het protest voortgezet worden. De getroffen leerlingen uit Florida plannen op 24 maart in Washington een "Mars voor ons leven". In de hoofdstad worden dan tienduizenden deelnemers verwacht. Bovendien zullen op die dag in heel de VS gelijkaardige marsen georganiseerd worden. Ook voor 20 april, de herdenkingsdag van het bloedbad aan de Columbine Highschool in Colorado van 1999, zijn demonstraties gepland.