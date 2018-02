Studenten eisen strengere wapenwet: "Schaam u, Trump"

De jonge overlevenden van de schietpartij in Florida van afgelopen week eisen dat er een strengere wapenwetgeving komt in de Verenigde Staten. Dat maken ze duidelijk in emotionele speeches tijdens hun mars.

"Schaam jullie", staat er op heel wat borden geschreven die de studenten en hun familie en vrienden dragen. Daarmee willen ze aan de overheid en de Amerikaanse president Donald Trump duidelijk maken dat ze het hoogtijd vinden voor een strengere wapenwetgeving.

Bij de schietpartij op een school in Parkland, Florida, schoot de negentienjarige Nikolas Cruz, een ex-leerling van de school, zeventien mensen dood.

De moeder van een van de slachtoffers van de schietpartij deed eerder deze week al een emotionele oproep aan president Trump. "Hoe komt het dat we een schutter in de scholen van onze kinderen toelaten? Hoe geraken die voorbij de security? Welke security is er? De schutter, een gek loopt gewoon de school binnen, slaat het raam van de klasdeur van mijn dochter stuk en begint te schieten, schiet haar dood”, zegt Lori Alhadeff, de moeder van Alyssa.