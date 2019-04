Studente vermoord door 'foute' Uber-chauffeur

Een Amerikaanse studente is dood teruggevonden nadat ze rond twee uur ’s nachts in een auto stapte waarvan ze dacht dat die haar Uber-ritje was. De auto stond voor een bar in uitgaansdistrict Five Points in Columbia geparkeerd, waar de vrouw na een avondje uit met vrienden net naar buiten stapte. De volgende dag werd Samantha Josephson dood teruggevonden in het naburige Claredon County in South Carolina.

De 21-jarige Josephson uit New Jersey werd voor het laatst gezien op het moment dat ze in de auto stapte. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe ze de bar verlaat en nietsvermoedend in een zwarte Chevrolet Impala stapt. Enkele minuten later arriveert haar échte Uber bij de kroeg, maar de vrouw was toen al weg. De chauffeur cancelde daarop de rit.

De volgende dag werd het lichaam van de vrouw gevonden in een veld buiten de stad. Onmiddellijk werd de politie ingeschakeld, waarna de eigenaar van de auto nog dezelfde dag kon worden aangehouden. De eigenaar van de auto is de 24-jarige Nathaniel David Rowland, die inmiddels verdacht wordt van ontvoering en moord.

Volgens de politie zijn in de auto onder meer bloedsporen aangetroffen van de studente. Ook trof de politie haar telefoon aan. Na onderzoek bleek dat de verdachte had geprobeerd om met bleekmiddel, natte doekjes en een bacteriedodend middel de sporen uit te wissen.

Volgens de politie had de auto een kinderslot achterin, waardoor mensen op de achterbank niet zouden kunnen ontsnappen. ,,Ze had een Uber opgeroepen. We gaan ervan uit dat ze op die Uber aan het wachten was, maar de simpele fout maakte om in de verkeerde auto te stappen’’, aldus politiechef William Holbrook.