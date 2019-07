Stromboli uitgebarsten sprake van 1 dode

Op het Italiaanse eiland Stromboli is de gelijknamige vulkaan uitgebarsten. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Er is brand uitgebroken en er is sprake van 1 dode.

Een hevige uitbarsting van de vulkaan Stromboli in Italië heeft toeristen en inwoners angst aangejaagd. Na verscheidene explosies waren woensdag reusachtige wolken van as en rook te zien op foto's.

De mensen hadden veel schrik, zei brandweercommandant Giuseppe Biffarella volgens het persbureau Ansa. Tot dusver zijn er geen meldingen van gewonden. Op de helling van de vulkaan brak brand uit en brokken lava vielen naar beneden. Twee dagtoeristen moesten worden gered, twitterde de brandweer. Blusvliegtuigen zijn onderweg.

Media meldden dat mensen uit schrik in zee waren gesprongen. Enkele toeristen werden met boten naar Ginostra gebracht, maar tot een evacuatie van het eiland komt het niet.

De goed 900 meter hoge Stromboli ligt op het gelijknamige eiland in de Middellandse Zee, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Sicilië. Bestijgen mag enkel met een gids.. Slechts een vijfhonderdtal mensen wonen permanent op het eiland, maar in de zomer komen er veel toeristen.

De burgemeester van de gemeente Lipari, waartoe Stromboli behoort, zei aan het persbureau ADN Kronos dat de toestand onder controle was en niemand gewond raakte. Voor wie Stromboli wil verlaten, is er transport naar het naburige eiland Lipari, aldus Marco Giorgianni.