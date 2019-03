Strenge maatregelen tegen gele hesjesprotest in Parijs

De "gilets jaunes" mogen vandaag in Parijs niet betogen op en rond de Champs-Elysées en Place de l'Etoile. Dat heeft de politieprefectuur van Parijs beslist. Ook de omgeving van het parlementsgebouw en het Elysée is verboden terrein. Maar niet alleen belangrijk stukken van Parijs zijn betogingsvrij, heel wat andere belangrijke steden in de republiek verbieden de gele hesjes om dit weekend op straat te komen. Daarbij horen Bordeaux, Toulouse en Nice.

De vorige actie van de gele hesjes in Parijs ("acte 18") was afgelopen zaterdag uitgedraaid op rellen. Er werden in Parijs 27 winkels geplunderd en 124 beschadigd, in de eerste plaats op de Champs-Elysées.

"Er zijn ernstige redenen om te vermoeden dat het geweld en de vernielingen zich opnieuw zullen voordoen bij de aangekondigde bijeenkomsten", zo motiveert Didier Lallement, de nieuwe prefect van de Parijse politie, zijn beslissing. De boete voor het manifesteren in een verboden zone wordt ook opgetrokken van 38 naar 135 euro.

De Franse premier Edouard Philippe had eerder al aangekondigd dat er op sommige plaatsen een verbod op betogingen kan komen. Ook in de Zuid-Franse stad Toulouse zijn manifestaties in de omgeving van het centraal gelegen Place du Capitole verboden tussen 12 en 21 uur. Er is een betoging in die buurt aangekondigd op sociaalnetwerksites, maar er is geen officiële aanvraag ingediend.

Naast Parijs en Toulouse hebben ook Nice en Bordeaux intussen manifestaties van de gele hesjes verboden. In Nice is sprake van "un périmètre de protection", een perimeter waarin alle gebouwen beschermd worden tegen vandalisme en plundering. Alleen inwoners mogen zich er nog in begeven. In Bordeaux baseert de prefectuur zich sinds november op een arrest dat alle manifestaties verbiedt in het centrum van de stad. De gele hesjes hebben zich daar overigens niet door laten afschrikken in de voorbije maanden. Ze hebben toch telkens een betoging georganiseerd.

Vanaf donderdag deze week staan er boetes van 135 euro op het deelnemen aan betogingen of bijeenkomsten. De Liga voor Mensenrechten heeft bij de Raad van State beroep aangetekend tegen dat decreet, omdat het "een aanslag vormt op de het recht om te manifesteren".