Straks met Ryanair naar Jordanië

Ryanair zal vanaf eind oktober twee keer per week vliegen tussen Brussels Airport en Amman in Jordanië. Dat meldt de Ierse maatschappij. De ticketverkoop start later deze maand.

Ryanair lanceert veertien routes vanuit Jordanië, tien uit de hoofdstad Amman en vier uit Aqaba. De lagekostenmaatschappij mikt op bijna een half miljoen reizigers per jaar.

De Jordaanse autoriteiten zullen de lancering ondersteunen met marketingcampagnes, specifiek gericht op onder meer religieuze, avontuurlijke en zakelijke reizigers.