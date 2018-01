Straks eerste State of the Union van Trump

VTM NIEUWS-correspondente in de VS Greet De Keyser blikt vooruit op de State Of The Union die de Amerikaanse president Donald Trump vannacht gaat uitspreken. De Keyser verwacht dat hij een positieve balans zal opmaken van zijn eerste jaar als president.

Trump heeft vandaag nog niets getweet dus het blijft vingerdik kijken wat hij zal zeggen, maar verwacht wordt dat hij een positief beeld zal scheppen van zijn eerste jaar in het Witte Huis. “Voor hem was het een geslaagd jaar”, zegt Greet de Keyser daarover. “De economische situatie in de Verenigde Staten is heel goed, de werkloosheid is historisch laag. Hij zal ook vooral niets zeggen over de problemen die er het afgelopen jaar zijn geweest. De gemiddelde Amerikaan denkt er anders over en vindt niet dat Trumps eerste jaar zo geslaagd was”, zegt De Keyser.

Dreamers

Het grootste probleem waar Trump nu voorstaat, is de belastinghervorming die gekoppeld werd aan de wetgeving rond de Dreamers. “Dat is echt een crisissituatie waar vóór 8 februari een aanvaardbaar voorstel moet voor komen”, zegt De Keyser.

Wat Trump ook niet zal vermelden, is zijn lage populariteit. “Die is echt historisch laag, slechts 32 tot 34 procent van de Amerikanen steunt hem nog”, besluit De Keyser.