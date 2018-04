Straks 4.000 militairen aan grens Mexico?

Amerikaans president Donald Trump zou graag "tussen de 2.000 en 4.000" leden van de nationale garde inzetten aan de grens met Mexico. Dat zei hij gisteren na een evenement in Virginia, nadat hij woensdag al het bevel had gegeven om de troepen in te zetten. Dat leverde hem veel kritiek op, onder meer omdat er vragen rezen over de wettigheid van die beslissing.

Volgens Trump zal "een groot deel" van de troepen op post blijven tot zijn befaamde grensmuur er volledig staat. Een tijdschema voor het inzetten van de manschappen is er niet, klinkt het nog.

Onwettig?

Op de aankondiging van Trump dat hij de nationale garde zou inzetten aan de grens, kwam heel wat kritiek. Tegenstanders wijzen er onder meer op dat het aantal migranten dat de grens oversteekt fors gedaald is, maar vooral dat de inzet onwettig zou zijn.

De Posse Comitatus Act uit 1878 verbiedt namelijk de inzet van federale troepen, inclusief de nationale garde, voor wetshandhaving. De leden van de nationale garde zouden dan enkel in ondersteunde rollen worden gebruikt.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto verwijt Trump in een reactie ondertussen een "gebrek aan respect" en veroordeelt de "dreigende houding" van de Verenigde Staten.