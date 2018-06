Straaljagers Israël vallen aan in Gaza

Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben zaterdagnacht doelwitten van Hamas in de Gazastrook aangevallen. Plaatselijke media melden dat meerdere uitvalsbasissen van de radicaal-islamistische organisatie in het zuidelijke deel van de Gazastrook getroffen zijn.

Militante Palestijnen hadden zaterdag twee raketten vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd. Een daarvan is opgevangen door afweersysteem Iron Dome, de andere landde klaarblijkelijk in de Gazastrook zelf, zegt het Israëlische leger. Hamas, dat de macht heeft in de Gazastrook, kondigde twee dagen eerder een wapenstilstand af met Israël.

Het Israëlische leger meldde later dat straaljagers in twee aanvalsgolven zondag vijftien militaire posten en installaties van Hamas onder vuur genomen hebben. "De aanval was het antwoord op de projectielen die 's nachts vanuit de Gazastrook op Israël afgevuurd werden en op de terreurdaden van Hamas doorheen het weekend", deelde het leger zondag mee. Er is geen melding van slachtoffers bij de luchtaanvallen.

Hamas eiste geen aanvallen op. Een aantal kleinere groepen die semi-onafhankelijk van Hamas opereren, staan er dan weer om bekend raketten op Israël af te vuren.

De voorbije week vielen meer dan honderd raketten en mortieren vanuit Gaza op Israël. Daarop volgden tientallen luchtaanvallen op Hamas en de Islamitische Jihad.

Sinds eind maart neemt het geweld in de landstrook opnieuw toe. Dan begon het Palestijnse volksprotest aan de grens met Israël. De protesten worden grotendeels aangestuurd door Hamas. Zaterdag nog woonden duizenden de begrafenis bij van een 21-jarige verpleegster die tijdens protesten vrijdag aan de grens doodgeschoten werd door het Israëlische leger.