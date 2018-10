Storm Leslie bereikte vannacht Portugal

De orkaan Leslie ging afgelopen nacht aan land in Portugal, ter hoogte van Figueira da Foz op zo'n 200 kilometer ten noorden van Lissabon. Daarbij werden volgens het orkaancentrum in Miami windsnelheden tot 110 kilometer per uur gemeten. Leslie, die eerder nog de kracht van een orkaan had, zwakte dus af naar een tropische storm.

In de loop van de dag zal Leslie verder landinwaarts over Portugal en Spanje trekken, zo verwachten de weerdiensten. Daarbij zijn nog windstoten mogelijk van meer dan 110 kilometer per uur. Er wordt ook veel regen voorspeld, die mogelijk tot overstromingen kan leiden. Tegen zondagavond zou de storm moeten gaan liggen.

Lokale media maken melding van bijna vijftig vluchten die in Portugal werden afgelast en 15.000 inwoners die zonder elektriciteit zitten.