Storm Florence eist 17 doden

Het zuidoosten van de Verenigde Staten kampt nog steeds met zware overstromingen door de storm Florence, die zelfs nog erger zullen worden. De Washington Post telde dat er al zeker zeventien personen om het leven zijn gekomen door het noodweer, onder wie twee kleine kinderen. Ontwortelde bomen vielen op het huis waar ze woonden.

Grote gebieden in de staten North Carolina, South Carolina en intussen ook in South Virginia zijn overstroomd. Stormvloed vanuit de Atlantische Oceaan deed de waterstanden van rivieren pieken. Verschillende inwoners, die in hun huizen bleven, worden nu door de hulpdiensten geëvacueerd.

Orkaan Matthew

Het water stroomt steeds verder het binnenland in. Gisteren zijn er zelfs overstromingen gemeld in de stad Fayetteville, die ongeveer 150 kilometer landinwaarts ligt. "Het ergste staat ons nog te wachten", zei burgemeester Mitch Colvin. In sommige kleine gemeenten wordt gevreesd dat het gebied volledig verwoest wordt en niet opnieuw zal kunnen opgebouwd worden. Dat gebeurde ook al in 2016 op sommige plaatsen als gevolg van orkaan Matthew.