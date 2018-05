Storm Alberto: Noodtoestand in VS

In de Amerikaanse staten Florida, Mississippi en Alabama is de noodtoestand afgekondigd. De tropische storm Alberto is daar aan land gegaan. Die brengt vooral hevige regen met zich mee, en mogelijk ook tornado's. De autoriteiten vragen nu aan duizenden inwoners om hun huis te verlaten.

De storm is intussen wel afgezwakt tot windsnelheden van 70 kilometer per uur. Eerder waren dat er nog van 96 kilometer per uur. Daarom spreekt men niet meer van een tropische storm, maar van een subtropische depressie.