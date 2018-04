Storing Eurocontrol: hinder voor luchtverkeer

Door een probleem bij Eurocontrol worden er beperkingen opgelegd voor het luchtverkeer in heel Europa. Dat meldt Eurocontrol zelf op Twitter. Brussels Airlines verwacht voorlopig geen hinder voor hun vluchten omdat er nu geen piek is, zegt woordvoerder Kim Daenen aan VTM NIEUWS. De problemen zouden rond middernacht opgelost moeten zijn.

"Er is een probleem opgedoken bij het 'Enhanced Tactical Flow Management System'. De noodprocedures zijn ingevoerd, waardoor de capaciteit van het Europese netwerk met ongeveer tien procent vermindert. We zullen zo snel mogelijk meer informatie geven", klinkt het op Twitter. Inmiddels is het probleem geïdentificeerd en werkt Eurocontrol aan een oplossing.

(Lees verder onder de tweet)

The issue with the ETFMS has been identified and work is progressing to recover the system, which is expected to occur late this evening. Aircraft operators are requested to refile any flight plans for flights not yet operated and that were originally filed before 10.26UTC