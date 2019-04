Stopt Greta Thunberg met haar klimaatacties?

Greta Thunberg, bekend van haar klimaatacties in Zweden heeft een opmerkelijke post geplaatst op instagram. Stopt ze echt met haar acties?

"After talking to so many of our leaders I have now realised that they have the climate crisis under control, they understand the emergency and are ready to act.‬ ‪So I’ve now decided to stop striking and go back to school for good. I will no longer school strike on Fridays.‬"

Een droge maar duidelijke post. Ware het niet dat ze onderaan afsluit met: "Edit: APRIL FOOLS DAY!". Ze wil de net het tegenovergestelde duidelijkmaken.

Thunberg spijbelt al maanden elke vrijdag om aandacht te vragen voor de opwarming van de aarde. Ze sprak al op verschillen internationale politieke bijeenkomsten met de bedoeling om politici 'wakker te schudden'. Komende vrijdag dat ze dat dus opnieuw want volgens haar is er nog niet genoeg actie ondernomen.