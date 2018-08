Stichter retraite hielp bij arrestatie Jos Brech

De stichter van de retraite, Lucas, hielp de politie bij het arresteren van Jos Brech, de Nederlander die verdacht wordt van de moord op Nicky Verstappen. Hij lokte de man mee naar het bos, zodat de aanwezige kinderen in het kamp de arrestatie niet zouden zien. Volgens de mensen waar Brech mee samenwoonde in de retraite, was hij een heel rustige, heel gewone man.

Lucas hielp de politie toen hem duidelijk werd dat Brech in zijn kamp verbleef. "Eigenlijk is hij heel gewoon, alleen een beetje gereserveerd. De zaak is nu in handen van Justitie", zegt Lucas. De man zette een list op om Brech weg te krijgen van het terrein zodat de politie hem in alle rust kon arresteren.

"We zeiden tegen hem dat we hout gingen hakken, wat hij heel leuk vond. Hij ging met ons houthakken en toen was de politie daar. Hij had niets met de kinderen te maken. Hij heeft niets gedaan wat hem verdacht zou kunnen maken."

De man werd zelf ook gearresteerd zodat Brech niet zou doorhebben dat hij in de val gelokt was, maar werd meteen weer vrijgelaten.

Grootschalige zoekactie

Gistermiddag werd Jos Brech opgepakt in Spanje na een internationale zoekactie naar de man. Na grootschalig DNA-onderzoek kon hij worden aangeduid als de vermoedelijk moordenaar van Nicky Verstappen.

De 11-jarige Nicky Verstappen uit Heibloem verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd de volgende avond vlakbij het kamp gevonden. Het jongetje werd waarschijnlijk seksueel misbruikt en daarna om het leven gebracht.

