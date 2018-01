Steve Bannon stapt op bij Breitbart News

Steve Bannon, de voormalige topadviseur van Donald Trump, stapt op bij de rechtse nieuwsdienst Breitbart News Network. Dat meldt de nieuwsdienst in een kort artikel op haar website. Bannon en Breitbart waren niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

Afgelopen zomer werd Bannon ontslagen als topadviseur van de Amerikaanse president. Hij was de strateeg achter de protectionistische ‘America First’-campagne die Trump tot president maakte.

Meteen na zijn ontslag keerde hij terug naar Breitbart News, waar hij werkte als hoofdredacteur. Bannon is erg controversieel en werd al beschuldigd van racisme, antisemitisme en vrouwenhaat.

Fire and Fury

Zondag excuseerde Bannon zich nog voor zijn opmerkingen die opgenomen zijn in het onlangs gepubliceerde boek ‘Fire and Fury’. In dat boek schetst auteur Michaël Wolff een beeld van het huwelijk van Donald Trump en hoe het er in het Witte Huis aan toe gaat.

Ook Bannon komt erin aan het woord. Hij haalt scherp uit naar de oudste zoon van Donald Trump. Bannon noemt een ontmoeting tussen Trump jr. en een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 "verraad, onpatriottisch en rotzooi".

Intussen betuigt Bannon dus spijt van die uitspraak. Hij drukte enkele dagen geleden dan ook zijn "onwankelbare steun" uit voor de Amerikaanse president en diens agenda. Hij prees ook uitdrukkelijk diens zoon Donald Jr.

