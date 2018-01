Sterren richten fonds op voor #metoo-slachtoffers

Meer dan 300 bekende actrices, schrijfsters, vrouwelijke regisseurs en producers en vooraanstaande vrouwen in de showbizzwereld hebben het Times Up-initiatief gevormd waarmee ze een einde willen maken aan de seksueel overschrijdend gedrag, zowel in Hollywood als over de hele wereld. Dat meldt The New York Times die een reclameadvertentie van het collectief publiceerde.

Heel wat klinkende namen hebben zich achter Time's Up geschaard. Zo hebben onder meer Reese Witherspoon, Meryl Streep, Emma Stone en Jennifer Aniston mee aan de kar getrokken, maar betuigen ook sterren als Justin Timberlake hun steun. Time's Up wil vooral geld inzamelen voor slachtoffers die het minder breed hebben. Dat fonds bracht al dertien miljoen dollar op.

Zwarte Golden Globes

Daarnaast wil de groep meer gelijkheid voor vrouwen in Hollywood. Daarom roept Time's Up op om komende zondag zwarte kleding te dragen bij de uitreiking van de Golden Globes. Die prijzen worden gezien als een voorbode voor de Oscars.

Hollywood richtte vorige maand een commissie op die het hele #metoo-schandaal moet onderzoeken. Verschillende agentschappen, prodcutiemaatschappijen en filmscholen hebben zich al bij die commissie aangesloten.

De bal ging aan het rollen toen vrouwen hun mond opendeden over de vuile zaakjes van Harvey Weinstein, een van de grootste producers van Hollywood. Meer info over Time's Up vind je hier.

I STAND WITH WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation.



JOIN ME!



SIGN THE STATEMENT OF SOLIDARITY & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/3tcmuomXep pic.twitter.com/HU6f4EccG7 — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) January 1, 2018

I stand with ALL WOMEN across every industry to say #TIMESUP on abuse, harassment, marginalization and underrepresentation. Join me! Sign the statement of solidarity & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/7FofMhTaUJ pic.twitter.com/vEB3jYCRgD — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 1, 2018