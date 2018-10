Sterke zeebeving treft westen van Griekenland

Een sterke zeebeving in de Ionische Zee heeft Griekenland opgeschrikt en vele inwoners uit hun slaap gehaald. Het epicentrum bevond zich volgens de metingen van verschillende aardbevingsobservatoria in de omgeving van het eiland Zakynthos, en had een sterkte tussen 6,6 en 6,9. De beving was in heel Griekenland, op Malta, in Albanië en in Zuid-Italië te voelen, alsook aan de westkust van Turkije.

Berichten over gewonden zijn er voorlopig niet. Ook is er geen sprake van noemenswaardige deining, zeggen seismologen. Er is bijgevolg geen reden voor een tsunami-alarm.

"Het was een zeer sterke beving", zei de burgemeester van Zakynthos, Pavlos Kolokotsas, op de Griekse radio. "Maar zware schade hebben we niet. Ook informatie over gewonden heb ik niet."

Duizenden inwoners zouden wel bang de straat op gerend zijn om een veilige plaats in een park op te zoeken. Velen brachten de nacht door in auto's. De scholen blijven vandaag gesloten en zullen gecontroleerd worden door statici.

Plaatselijke media melden dat de beving delen van de haven van Zakynthos beschadigd heeft. Op foto's is een lange scheur te zien aan de havenpromenade. Ook is er schade in een klooster op het eilandje Strofadi, bericht staatstelevisie ERT.

In de Ionische Zee botsen de Euraziatische en Afrikaanse tektonische plaat met elkaar. De wrijvingen van beide platen lokken sterke bevingen uit. In 1953 kostte een aardbeving met een sterkte van 7,2 in de regio 500 personen het leven. Bijna alle dorpen op de eilanden Kefalonia en Zakynthos werden toen met de grond gelijk gemaakt.

