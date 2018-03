Stephen Hawking (76) overleden

De vermaarde Britse fysicus Stephen Hawking is overleden op 76-jarige leeftijd. Dat zegt zijn familie in een persbericht. De professor overleed vreedzaam in zijn slaap thuis in Cambridge.

"We zijn diep triest dat onze geliefde vader vandaag overleden is. Hij was een grote wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap vele jaren zullen voortleven", zeggen zijn kinderen Lucy, Robert en Tim.

"Zijn moed en volharding, met zijn briljantheid en humor, inspireerden mensen in de hele wereld. Hij zei ooit: 'Het zou geen groot heelal zijn als het niet de woonplaats was van de mensen van wie je houdt.' We zullen hem voor altijd missen."

ALS

Hawking werd werelberoemd door zijn wetenschappelijk werk over zwarte gaten en relativiteit. De Brit gaf lezingen over de hele wereld en stond bekend om het verstaanbaar maken van zeer ingewikkelde wetenschappelijke theorieën. Zijn boek 'A brief history of time' werd een wereldwijde bestseller.

Sinds 1963 leed Hawking aan de spierziekte ALS. Hij had toen te horen gekregen dat hij nog twee jaar te leven had, maar bleef toch nog meer dan vijftig jaar leven. In 2014 schetste de film 'The Theory of Everything' een beeld van zijn leven. Eddie Redmayne vertolkte daarin de rol van Hawking.