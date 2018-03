Stembureaus geopend in Rusland

Rusland kiest vandaag een nieuwe president. Onder de slogan "We kiezen een president, we kiezen de toekomst", lijkt de stembusslag weliswaar al een voldongen feit. Peilingen kennen huidig president Vladimir Poetin immers een grote meerderheid van de stemmen toe. Sinds 6 uur Belgische tijd zijn nagenoeg overal in Rusland de stembureaus geopend. Ook Poetin heeft ondertussen al zijn stem uitgebracht.

Oppositiefiguur Aleksej Navalny, een mogelijke uitdager van Poetin, kan niet meedoen in de race naar het Kremlin. Zijn invloed bij de oppositie en een lage participatiegraad zouden de enige uitdagingen voor Poetin kunnen geweest zijn.

Bijna 109 miljoen Russen waren op 1 januari ingeschreven op de kieslijsten. Daarnaast zullen ook bijna 1,9 miljoen Russen in het buitenland vandaag hun nieuwe president kiezen. Het is de zevende presidentsverkiezing in de Russische Federatie sinds de val van de Sovjet-Unie. In totaal zullen 94.500 stembureaus worden ingericht over het hele land, en nog eens 369 buiten Rusland. De datum, 18 maart, is niet per toeval gekozen. Het is immers de vierde verjaardag van de aanhechting van het schiereiland de Krim.

Zeven uitdagers voor Poetin

Poetin krijgt bijna zeventig procent van de kiesintenties achter zijn naam. Hij krijgt zeven uitdagers tegenover zich. De meest populaire zijn de ultranationalist Vladimir Zjirinovski (LDPR) met zowat zes procent van de stemmen en Pavel Groedinin, voor de communistische partij, met bijna zeven procent. Zonder grote verrassing rijft de 65-jarige president een vierde mandaat als president van Rusland binnen, achttien jaar sinds hij aan de macht kwam in het land.

In 1999 werd hij aangesteld als president ad interim om Boris Jeltsin op te volgen. In 2000 en 2004 werd hij telkens voor een mandaat van vier jaar verkozen. Vervolgens werd hij eerste minister, door beperkingen op het mandaat. Zijn bondgenoot Dmitri Medvedev volgde hem op als president tot in 2012. Onder het presidentschap van Medvedev werd de grondwet aangepast, waardoor de ambtstermijn van de president naar zes jaar werd verlengd.

Lage participatiegraad

In 2012 werd Poetin opnieuw tot president verkozen. Over de uitkomst van de stembusslag bestaat dus zo goed als geen twijfel. Wel wordt een lage participatiegraad verwacht. Slechts 58 procent van de Russen zegt bereid te zijn om naar de kiesbureaus te gaan, zo blijkt uit een peiling van het onafhankelijke centrum Levada. Zo zegt 28 procent zeker te zijn te zullen stemmen, 30 procent zal dat "heel waarschijnlijk" doen. Daarnaast is twintig procent nog onbeslist en zegt 19 procent geen stem te zullen uitbrengen. De participatiegraad was het hoogst tijdens de presidentsverkiezingen van 1991 (toen 76,66 procent), en het laagst in 2004 (met 64,38 procent).

Onzekerheid groeit

Tijdens de verkiezingen van 2012 bedroeg dat 65,34 procent. De directeur van Levada, Leb Goedkov, legt uit dat mogelijk de laagste participatiegraad bij een Russische presidentsverkiezing ooit zal gehaald worden. "Het nationale gevoel door de aanhechting van de Krim vervaagt en het gevoel van onzekerheid groeit. De levensstandaard verslechtert. De campagne zelf is lethargisch. Dat alles dempt de wil om te gaan stemmen", aldus Goedkov. Het peilingsinstituut VTsIOM, dat dicht bij de overheid staat, rekent op een participatiegraad van 60 tot 70 procent.

Navalny

De afwezigheid van Navalny kan de stembusgang verstoren. Hij noemt de verkiezingen "een farce". Door gerechtelijke veroordelingen kan Navalny niet deelnemen. Hij roept zijn aanhangers op om tijdens de verkiezingen "te staken" en om mogelijke fraude aan de kaak te stellen.

