Steekpartij Melbourne behandeld als terreurzaak

In het centrum van Melbourne, Australië, heeft een man mensen aangevallen met een mes. De politie meldt dat één voorbijganger daarbij is omgekomen. Twee andere slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De dader is door de politie doodgeschoten. De zaak wordt behandeld als een terreurincident.

Het incident vond plaats bij de kruising van Bourke Street met Swanston Street, pal in het centrum van Melbourne. Volgens lokale media waren eerst ontploffingen te horen.

De man zou met de wagen ingereden zijn op een winkel in Bourke Street, waarop de auto in brand is gevlogen. De politie werd aanvankelijk opgeroepen voor die autobrand. “Toen de agenten ter plaatste kwamen, werden ze geconfronteerd met een man die hen bedreigde met een mes”, zegt David Clayton van de politie van de staat Victoria. “Voorbijgangers riepen dat mensen al waren neergestoken.

Dader doodgeschoten

Op beelden is de zien hoe de man de politieagenten bedreigt met het mes. Een van de agenten heeft daarop een schot gelost richting de dader. De politie heeft bevestigd dat een agent de man in de borst heeft geraakt. Hij is nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht, maar daar enkele uren later overleden, zo melden lokale media.

De precieze omstandigheden van het incident zijn nog niet duidelijk. De ontmijningsdienst is uit voorzorg ter plaatse gekomen. Er wordt niet gezocht naar meerdere daders.

Terreur?

De politie benadrukte eerder dat er niet meteen een link werd gelegd met terrorisme. Maar enkele uren later bevestigde de politie dat de zaak nu toch wordt behandeld als een terreurincident. De dader stond bekend bij de inlichtingendienst ASIO. “Wat we op dit moment weten over het individu, is voldoende om dit als een terreurincident te behandelen”, zegt de politie van de staat Victoria.

Volgens lokale media zou het om een geradicaliseerde Somaliër gaan. De politie heeft de identiteit of de afkomst van de man echter nog niet bevestigd.

Slachtoffers

De politie bevestigt dat er een persoon is omgekomen bij de aanval. Twee gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Over hun toestand is geen informatie gegeven. De agenten zijn ongedeerd.