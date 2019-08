Steeds meer Belgen krijgen ongeval op vakantie met caravan

Het aantal Belgen dat een auto-ongeval kreeg in het buitenland tijdens de vakantie, is gestegen met twintig procent. Dat blijkt uit cijfers van Touring die VTM NIEUWS kon inkijken. Dat komt omdat meer en meer mensen met de wagen op vakantie vertrekken. Maar ook omdat meer vakantiegangers met een camper of caravan de weg op gaan, terwijl ze daar maar weinig rijervaring mee hebben.

In 2017 moest Touring 364 keer tussenkomen bij een ongeval in het buitenland, deze zomer was dat al 494 keer. Dat komt onder meer omdat mensen steeds vaker op vakantie gaan met campers en caravans en ze hebben daar weinig ervaring mee, zegt mobiliteitsorganisatie Touring. "We kunnen vaststellen dat mensen die met een caravan of met een camper op vakantie gaan, dat die zich niet voldoende voorbereiden. Ze nemen niet de gewoonte aan door bijvoorbeeld thuis voldoende te oefenen of door bijvoorbeeld een opleiding te volgen. En je hebt toch wel wat behendigheid nodig om daarmee te rijden", zegt Danny Smagghe van Touring.

Touring raadt mensen dan ook aan om zich beter voor te bereiden. Dat kan bijvoorbeeld door de route op voorhand te bestuderen, maar ook het correct laden van de auto is belangrijk. "We zien ook wel wat ongevallen gebeuren door het feit dat de auto minder stabiel is door een verkeerd geladen dakkoffer of door een verkeerd geladen auto. En dat zijn allemaal factoren die het aantal ongevallen in de hand werken", aldus Danny Smagghe. De meeste ongevallen gebeuren omdat de bestuurder de controle over het stuur verliest.