Station in Jeruzalem naar Trump genoemd

Israël zal een treinstation in de buurt van de Klaagmuur vernoemen naar de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft de Israëlische minister van Verkeer Yisrael Katz bekendgemaakt.

Het gaat over een treinstation in de buurt van de Klaagmuur, de heilige site van het Joodse volk in Jeruzalem. Israël wil hulde brengen aan de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, nadat die op Sinterklaasdag had gezegd Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en zijn ambassade naar daar te verhuizen.

“Ik heb besloten om het station in de buurt de naam te geven van Donald Trump na diens moedige en historische beslissing", zei minister van Verkeer Yisrael Katz over zijn beslissing.