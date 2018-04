Starbucks geeft cursus rond racisme

Koffieketen Starbucks sluit op 29 mei voor een dag al zijn winkels in de Verenigde Staten om zijn werknemers een opleiding te geven rond raciale vooroordelen. Dat melden de Amerikaanse media. Aanleiding is de arrestatie van twee zwarte mannen vorige week, die op een vriend aan het wachten waren in een Starbucks in Philadelphia.

De opleidingsdag heeft tot doel om "daden van discriminatie in onze zaken te vermijden", aldus Starbucks in een mededeling. Volgens nieuwszender CNN zullen 175.000 werknemers de opleiding moeten volgen.

"Hoewel dit niet alleen in Starbucks gebeurt, willen we ons inzetten om een deel van de oplossing te zijn", zegt CEO Kevin Johnson. "Onze winkels sluiten voor een training rond raciale vooroordelen is slechts één stap in een proces dat inzet vraagt vanop alle niveaus van ons bedrijf, en partnerschappen in de lokale gemeenschappen."

Arrestatie

De twee zwarte mannen gingen vorige week donderdag de Starbucks binnen en vroegen om het toilet te gebruiken. Nadat een medewerker zei dat het toilet enkel voor betalende klanten is, gingen de twee in de zaak zitten zonder iets te bestellen. Daarop belde de winkelmanager de politie, en de twee werden gearresteerd. Er werd geen klacht tegen hen ingediend.

Volgens Starbucks is de manager die de politie belde niet meer aan de slag bij Starbucks. CEO Johnson had maandag een ontmoeting met de twee mannen om zich te verontschuldigen.

Verontwaardiging

De video van de arrestatie wordt ondertussen uitgebreid gedeeld op het internet en zorgt voor veel verontwaardiging. In een filmpje van januari is ook al een Afro-Amerikaanse klant te zien die zegt dat hij niet dezelfde rechten kreeg om naar het toilet te gaan dan de blanke klanten.