Starbucks dicht voor anti-racismeles

Meer dan 8.000 vestigingen van koffieketen Starbucks in de Verenigde Staten sluiten deze namiddag de deuren, omdat het personeel dan een opleiding krijgt over raciale vooroordelen. De aanleiding voor de opleiding is een incident in een vestiging in Philadelphia in april, waarbij twee zwarte mannen werden opgepakt die op een vriend aan het wachten waren.

Een werknemer van Starbucks belde in april de politie, omdat de twee mannen weigerden de zaak te verlaten. Eerder was hen de toegang tot het toilet ontzegd, omdat ze niets gekocht hadden. Beelden van hun arrestatie leidden tot heel wat verontwaardiging op sociale media.

Opleiding over vooroordelen

De 175.000 werknemers van meer dan 8.000 vestigingen in eigen beheer krijgen deze namiddag een opleiding over "ras, vooroordelen en het uitbouwen van een bedrijf dat diversiteit omarmt".

"Dit is niet de oplossing, maar wel een eerste stap", aldus Rossann Williams, vicepresident van Starbucks. "We hopen dat deze sessies een verschil zullen maken in en buiten de winkels."

Franchisevestigingen wel open

De zowat 7.000 Starbucks-franchisevestigingen in de VS zullen deze namiddag wel open zijn.

De twee opgepakte mannen beslisten om de stad Philadelphia niet te vervolgen, nadat de stad had toegezegd 200.000 dollar te investeren in een project om jonge ondernemers te steunen. De twee mannen krijgen elk een symbolische schadevergoeding van 1 dollar.