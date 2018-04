Stakingen Air France blijven duren

De vakbonden bij Air France hebben hun oproep om vier dagen te staken, onder meer komende dinsdag en woensdag, behouden. Ze onderhandelden de voorbije twee dagen over een loonakkoord met de directie, en zullen maandag verder praten. Dat zeggen vakbonden en directie.

"De directie blijft vasthouden aan een meerjarenakkoord, terwijl de vakbonden slechts over hun eisen in 2018 willen praten. Van zodra we een akkoord hebben voor 2018 zijn we bereid om te luisteren naar de voorstellen van de directie voor het meerjarenakkoord. Maar niet eerder", zei Karim Taïbi, van vakbond Force Ouvrière. Sinds 22 februari werd er al zeven dagen gestaakt. In april staan er nog vier op de agenda: komende dinsdag en woensdag, en vervolgens 23 en 24 april, de week erna.

De vakbonden willen een algemene verhoging van 6 procent dit jaar. De directie van Air France op zijn beurt zegt dat ze voor 2018 een "algemene verhoging van 2 procent" heeft voorgesteld. In de periode 2019-2021 gaat het om een "algemene loonsverhoging van 3,6 procent, gegarandeerd in het groeipact. De lonen zouden zo in de periode gemiddeld met 11 tot 12 procent stijgen", zegt de directie in een persbericht.

Een hervatting van de specifieke onderhandelingen met de pilotenbonden, die een loonsverhoging van 10,7 procent willen, staat maandag gepland.