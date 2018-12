Stafchef president Trump verlaat Witte Huis

Stafchef John Kelly verlaat op het einde van het jaar het Witte Huis. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump bekendgemaakt.

“John Kelly vertrekt eind dit jaar", zei het staatshoofd tegenover journalisten in het Witte Huis. De naam van zijn opvolger wordt in één van de komende twee dagen bekendgemaakt.

Kelly is de nauwste medewerker van de president, die trouwens voor de tweede keer van stafchef wisselt. De generaal en kortstondige minister voor Binnenlandse Veiligheid had Reince Priebus in juli 2017 opgevolgd om zaken op orde te stellen in het toen chaotische Witte Huis.