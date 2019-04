Sri Lanka sinds einde bloedige burgeroorlog weer toeristische trekpleister

In 2009 kwam er in het paradijselijke Sri Lanka een einde aan een lange burgeroorlog. Sindsdien wist het land zich opnieuw te ontwikkelen tot een belangrijke toeristische trekpleister. Aan die bloeiperiode kwam vandaag - uitgerekend op Paaszondag - een bloedig einde.

Het traanvormige eiland Sri Lanka, tot 1948 een Britse kolonie, is een smeltkroes van verschillende religies en culturen. De overgrote meerderheid van de (Singalese) bevolking (ongeveer 70 procent) is boeddhistisch. Ongeveer 7 procent is hindoe, dit zijn voornamelijk Tamils. Ongeveer 7 procent is moslim en eveneens ongeveer 7 procent is christelijk (hoofdzakelijk katholiek).

Het eiland met 22 miljoen inwoners gold vorige eeuw al een periode als het paradijs op aarde. Tot in 1983 de Tamil Tijgers de wapens opnamen in hun streven naar een onafhankelijke staat Tamil Ealam. Een bloedige burgeroorlog volgde waarbij 70.000 mensen omkwamen en 100.000 personen uit hun woningen verdreven werden. Naar schatting 20.000 mensen worden nog altijd vermist. De oorlog duurde tot 2009 met een serie gewelddadige acties van het leger.

Geen bomaanslagen meer

Bomaanslagen zijn er in de recente geschiedenis van Sri Lanka niet meer geweest. De laatste jaren begon Sri Lanka een steeds populairdere bestemming voor westerse toeristen te worden. Heel wat mensen ontdekten er de prachtige stranden, vele tempels, wildparken en oneindige theeplantages.

Toch waren de spanningen nog niet volledig verdwenen, zoals die tussen boeddhisten en moslims.

Vorig jaar nog werd in maart de noodtoestand voor tien dagen uitgeroepen na clashes tussen boeddhisten en moslims. Enkele radicale boeddhistische groepen hadden moslims ervan beschuldigd mensen te dwingen zich te bekeren tot de islam en boeddhistische archeologische sites te vernielen.

Waarschuwing

Nu lijkt het erop dat vooral buitenlandse en christelijke doelwitten geviseerd werden. Volgens het Franse persbureau AFP zou de politie tien dagen eerder al een waarschuwing hebben gegeven dat de islamitische terreurorganisatie National Thowheetj Jama‘ath (NTJ) zelfmoordaanslagen zou plannen tegen prominente christelijke kerken. De NTJ kreeg vorig jaar bekendheid nadat het zes Boeddha-standbeelden had vernietigd.

De aanslagen zijn voor alle duidelijkheid nog niet opgeëist. Ook de Sri Lankaanse autoriteiten spreken nog niet van terrorisme. De overheid vraagt mensen om niet te gaan speculeren over de daders en de motieven.