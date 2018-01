Sportapp onthult geheime locatie leger

In de Verenigde Staten rijzen vragen over de veiligheid van het Amerikaanse leger. Een interactieve kaart van fitness-applicatie Strava legt namelijk gevoelige informatie bloot over de locatie en activiteiten van soldaten op westerse militaire bases in Afghanistan, Irak en Syrië.

De kaart is gepubliceerd in november vorig jaar, maar pas afgelopen weekend kwam aan het licht dat die ook gevoelige informatie bevat. Die ontdekking gebeurde door de twintigjarige Australische student Nathan Ruser, die over internationale veiligheid en het Midden-Oosten studeert.

Heatmap

De 'Global Heatmap' van Strava gebruikt informatie van satellieten om de locatie en bewegingen van de gebruikers in kaart te brengen. Dat gebeurt weliswaar niet in realtime, maar gecummuleerd over een periode van twee jaar. Gebieden en routes waar activiteit is, worden op basis van de intensiteit meer of minder opgelicht. De sportactiviteiten van Strava-gebruikers kunnen worden geregistreerd met de smartphone en fitness-trackers zoals Fitbits.

Europa en het grootste deel van de Verenigde Staten lichten fel op in de 'Heatmap', aangezien daar miljoenen mensen een fitness-tracker gebruiken, aldus de Amerikaanse krant Washington Post. In oorlogsgebieden en woestijnen in landen zoals Afghanistan, Irak en Syrië, is de kaart bijna volledig donker gekleurd, op enkele kleine lichtpunten na: gekende bases en mogelijk ook onbekend en gevoelige sites, aldus nog Washington Post.

Trainingsroutes

Hoewel de locatie van sommige bases al gekend is, zoals de grote basis in het Afghaanse Kandahar, toont de Heatmap de routes die de gebruikers het meest volgen als ze trainen. Sommige lijnen lopen echter ook buiten de bases, wat zou kunnen wijzen op mogelijke patrouille-routes, waarbij soldaten hun fitness-tracker bij zich hebben. De Washington Post merkt ook nog op dat de kaart in Afghanistan een spinnenweb aan lijnen toont tussen verschillende bases en dus bevoorradingsroutes doet oplichten.

Groot onderzoek

Het Amerikaanse ministerie van Defensie verklaarde dat het de situatie onderzoekt. "De recente onthulling van gegevens onderstreept het belang van sensibilisering over de verschillende situaties wanneer militairen persoonlijke gegevens delen", aldus Audricia Harris, woordvoerster van het Pentagon, aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

Volgens Strava kon het probleem gemakkelijk vermeden worden. "De atleten die hun gegevens hebben aangegeven als 'privé', zien hun verzamelde gegevens niet."