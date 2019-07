Spoorduwer Frankfurt is getrouwde vader van drie kinderen

Na de vreselijke tragedie in Frankfurt waarbij een jongetje omkwam nadat hij door een man op de sporen was geduwd, raken stilaan meer details bekend over de dader. Zo blijkt de spoorduwer zelf drie kinderen te hebben en sinds 2006 in Zwitserland te wonen.

Sprakeloos. Niet te vatten. Alom verdriet. De Duitsers verkeren nog steeds in shock na wat er zich een dag eerder in het centraal station van Frankfurt heeft afgespeeld. Daar werd een jongetje (8) samen met zijn moeder (40) op de sporen geduwd net op het moment dat een hogesnelheidstrein kwam aanrijden.

De mama had maar een fractie van een seconde de tijd om te reageren. Ze kon zichzelf ternauwernood in veiligheid brengen door opzij te ‘rollen’ naar de smalle ruimte tussen twee sporen in, maar ze kon haar zoontje niet meer tijdig vastgrijpen. Voor het achtjarige jongetje kwam alle hulp te laat. Hij werd door de trein overreden en stierf ter plekke.

De man probeerde ook nog een derde persoon op de sporen te duwen, maar slaagde niet in zijn opzet. Het ging daarbij om een 78-jarige vrouw. Zij hield er een schouderblessure aan over.

De politie kon de vluchtende dader wat verderop vatten. Ondertussen zijn wat meer details over de man bekendgemaakt. Het gaat om een Eritreeër die sinds 2006 in Zwitserland woont, meer bepaald in het kanton Zürich. De Zwitserse politie heeft bevestigd dat de man er een domicilie heeft. Hoe het zit met zijn verblijfsstatuut is vooralsnog niet bekend. De man heeft verklaard dat hij enkele dagen geleden de trein nam van Bazel naar Frankfurt. Waar hij zich in tussentijd heeft opgehouden en met wie hij contact had, is onduidelijk.

Volgens ‘Blick’ is de Eritreeër getrouwd en vader van drie kinderen. Dat heeft Nadja Niesen, openbaar aanklager in Frankfurt, ondertussen bevestigd tijdens een persconferentie. De man was alleszins niet gekend bij het Duitse gerecht. Hij was tijdens de verschrikkelijke feiten niet onder invloed van alcohol.

Over het motief is geen duidelijkheid. De Eritreeër heeft zich daar nog niet over uitgelaten. Vandaag wordt hij voorgeleid voor de onderzoeksrechter.