'Spookkind' werkte aan ontsnappingsplan via sociale media

De raadselachtige zaak in Ruinerwold blijft vragen oproepen, maar stilaan raakt meer bekend over de gezinsleden die mogelijk tegen hun wil werden vastgehouden in een afgelegen boerderij. Zo zou zoon Jan via sociale media geprobeerd hebben om aan zijn penibele situatie te ontsnappen. Dat schrijft de Telegraaf.

Het lijkt op het eerste gezicht wat tegenstrijdig. Een gezin leeft praktisch afgesloten van de buitenwereld en toch zat een 25-jarige zoon al enkele maanden op sociale media na een lange periode van stilte. Zo was hij actief op Facebook, Instagram en LinkedIn.

In september contacteerde ‘spookkind’ Jan salesmanager Sander Kuiper uit Almere op LinkedIn. “Hij wilde een afspraak met me maken om eens te praten over werk”, zegt Kuiper. “Als ik er nu aan terugdenk, lijkt het alsof hij zich wilde lostrekken aan zijn situatie door een onderneming op te richten”, aldus de salesmanager bij Quebit en influencer bij Growlarge. “Hij was duidelijk op zoek naar kennis en contacten. En daar had hij mijn hulp bij gevraagd.”

Wellicht werkte Jan gestaag aan een plan om weer vrij te kunnen zijn. Zo verliet hij de boerderij een aantal keer, en bracht dinsdag de bal aan het rollen toen hij in verwarde toestand in de plaatselijke kroeg ‘De Kastelein’ opdook. Daarop werd de politie door de kroegbaas ingeschakeld waarna het gezin, een vader met vijf kinderen, in een afgesloten ruimte van de boerderij werd aangetroffen.

Oostenrijker Josef B., de huurder van het pand, werd nabij de boerderij opgepakt. Hij wilde niet meewerken aan het onderzoek en wilde zelfs voorkomen dat agenten de woonst zouden doorzoeken. De politie hield hem aan. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen.