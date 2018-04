Spoedvergadering over Syrië gepland

Op initiatief van Frankrijk hebben negen landen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties gevraagd. De landen willen het hebben over de veronderstelde chemische aanval waarbij zaterdag in Douma (Syrië) ruim 150 mensen zouden zijn omgekomen en duizend gewonden zijn gevallen. De vergadering staat vanavond gepland om 21 uur in New York, zo werd gisteren uit diplomatieke kringen vernomen.

De landen die overleg van de Veiligheidsraad vragen zijn Frankrijk, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Koeweit, Zweden, Peru, Polen, Nederland en Ivoorkust.

"De inzet van chemische wapens om onschuldige Syrische burgers te verwonden en te doden is te veel voorkomend geworden", zegt Nikki Haley, de Amerikaans ambassadrice bij de VN. "De Veiligheidsraad moet samenkomen en onmiddellijke toegang vragen voor hulpverleners, een onafhankelijk onderzoek ondersteunen en de verantwoordelijken voor deze afschuwelijke daad rekenschap vragen."

Daarom komt de Veiligheidsraad vanavond om 21 uur in New York samen, aldus diplomatieke kringen. Daarnaast komt de Veiligheidsraad mogelijk nog een tweede keer bijeen om zich over Syrië te buigen. Rusland, bondgenoot van het Syrische regime, heeft van zijn kant een aparte zitting gevraagd. Beide landen ontkennen de beschuldigingen.

