Splitsing België in pessimistengids Bloomberg

België barst in 2028 en splitst in drie delen: een Vlaams en een Waals deel en Brussel. Dat zegt het financieel persagentschap Bloomberg in haar 'Pessimist's guide to 2028'. In die gids schuift Bloomberg enkele pessimistische scenario's naar voren die aantonen hoe snel de wereld verandert. Het zijn dus geen echte voorspellingen.

Zo zou het volgens Bloomberg kunnen dat Trump ook een tweede keer wordt verkozen en de VS in een diepe economische recessie belandt. Of misschien vuurt Noord-Korea wel een raket af die grote gevolgen heeft. En wat dacht u ervan dat de brexit nooit rondraakt, en dat Jeremy Corbyn daarop de macht greep en het socialisme aan populariteit deed winnen?

België barst

Toch is het vooral scenario zes dat tot de verbeelding spreekt. Daarin zegt Bloomberg dat de generatiekloof Europa vernietigt. Het begint allemaal met de economie in Europa, die geen antwoord kan formuleren op de groeiende vergrijzing. De economie zakt in elkaar en de jeugdwerkloosheid wordt steeds hoger.

De jongeren wenden zich tot het radicaal-socialisme van Mélénchon in Frankrijk en dat van Corbyn in het Verenigd Koninkrijk. Ook in België raken de problemen niet opgelost en in 2028 wordt ons land gesplitst in drie delen. Brussel blijft de hoofdstad van de steeds kleiner wordende Europese Unie.

Uitdagingen

Bloomberg wil met dat scenario waarschuwen dat een antwoord moet gevonden worden op de vergrijzing en het feit dat jongeren steeds meer weigerachtig staan tegenover belastingen. Daarom raadt het agentschap in haar gids aan dat immigranten beter worden aangewend om onze economie draaiende te houden.