Spiekbriefje van Trump: "Ik hoor je"

Een fotograaf heeft het spiekbriefje van Donald Trump tijdens zijn ontmoeting met slachtoffers en nabestaanden van schietpartijen op scholen op beeld kunnen vastleggen. Daarop stond onder meer de zin “Ik hoor je” geschreven.

De Amerikaanse president had gisteren een emotionele ontmoeting in het Witte Huis met nabestaanden en slachtoffers van dodelijke schietpartijen op verschillende scholen. Bij het gesprek waren verschillende cameraploegen en fotografen aanwezig.

Een van die fotografen kreeg het briefje dat Trump in zijn hand hield, in de gaten. Op dat briefje stonden een aantal vragen en zinnen geschreven die de president tijdens het gesprek zeker niet mocht vergeten.

"Ik hoor je"

Op het papier zijn in totaal vijf puntjes zichtbaar, waaronder de vraag ‘Hoe kunnen we je helpen om je opnieuw veilig te doen voelen?’ en de troostende woorden ‘Ik hoor je’. Volgens CNN moest de president tijdens het gesprek alvast niet op het briefje kijken.

De Amerikaanse president zei tegen de aanwezigen dat hij “hard voor hen vecht”. “Ik treur voor jullie. Ik kan niets ergers bedenken dan wat jullie hebben meegemaakt. Bedankt om jullie hart hier uit te storten, want de wereld kijkt toe en wij gaan een oplossing zoeken.”

President Donald Trump holds notes during a White House listening session with students and parents affected by school shootings. (AP Photo by Carolyn Kaster) pic.twitter.com/Z0lZbSVaoF