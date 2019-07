Speuracties naar Théo stopgezet: “Overal waar gezocht kon worden, ís gezocht”

De drie Belgische speurders die de voorbije dagen in Australië mee hielpen zoeken naar Théo Hayez, vliegen vandaag terug naar huis. “Helaas hebben we hem niet gevonden, maar nu zijn we tenminste zeker dat ze in Byron Bay tot het uiterste gingen om die jongen te vinden”, zegt rechercheur Christel Michiels. “En ze zullen dat ook blijven doen.”

Christel Michiels van de federale gerechtelijke politie Halle-Vilvoorde werkt al sinds 1984 als rechercheur. Ze onderzocht tientallen verdwijningen en moorden. Om er maar één bekend dossier uit te pikken: Michiels hielp de Mechelse seriedoder Renaud Hardy te klissen. In de nacht van vrijdag op zaterdag landde ze samen met een collega van de FGP Halle-Vilvoorde en een lid van de Cel Vermiste Personen in Australië. “Zaterdagochtend zijn we hier onmiddellijk aan de slag gegaan”, vertelt Michiels aan de telefoon vanuit de kuststad Byron Bay. Daar verliet de 18-jarige Belgische rugzaktoerist Théo Hayez op 31 mei rond 23 uur de Cheeky Monkey’s-bar. Het personeel zette de tiener aan de deur omdat hij volgens hun huisregels te veel gedronken had. Théo toonde naar verluidt begrip voor die beslissing. Even later werd hij gefilmd terwijl hij daar op de stoep wandelde, vermoedelijk richting vuurtoren om van daaruit naar zijn hostel te stappen. Daar kwam hij echter nooit aan.

De voorbije maand had Christel Michiels vanuit België al heel regelmatig telefonisch overleg met haar Australische collega’s. “Ze zeiden me vaak dat het zoeken extra lastig gemaakt werd door het moeilijk toegankelijke gebied. Maar pas als je die bossen, kliffen en oceaan met je eigen ogen ziet, besef je: het is écht niet evident.”

Debriefing met ouders

Gisteren nog woonden Michiels en de twee andere Belgen een zoekactie met klimmers bij. “Helaas hebben we ook nu Théo niet gevonden, noch zijn gsm of iets van zijn kleding.” Het was meteen ook de voorlopig laatste speuractie op het terrein. “Nu is werkelijk overal gezocht waar er maar gezocht kon worden.” Vanochtend volgt nog een debriefing over de zoekacties met de Australische speurders en de ouders van Théo Hayez.

Officieel blijven alle pistes open. “Zolang er geen lichaam gevonden is, moeten we er ook rekening mee blijven houden dat Théo nog leeft”, zegt Michiels. “Maar gelet op de vele uitgebreide zoekacties en de aanwezigheid van de oceaan en haaien, beseffen ook zijn ouders dat het moeilijk wordt.”

Verdwenen surfers

De Australische speurders hebben aan technische experts gevraagd om via de onderstroming te berekenen waar het lichaam van de Belg zou moeten aanspoelen. “Maar de oceaan is zo onvoorspelbaar dat dat nul resultaat gaf. Ik heb aan de lokale speurders gevraagd wat ze doorgaans terugvinden van een verdwenen surfer. Soms spoelen er beenderen aan, maar sommige lichamen komen nooit bovendrijven.”

Volgens Michiels stopt het onderzoek niet zodra de Belgische delegatie terug in eigen land is. “De Australiërs zijn erg begaan met het lot van de ouders van Théo Hayez. Zondag - dat was één maand na zijn verdwijning - kregen locals nog 60 vrijwilligers op de been. Dat is enorm. Ze willen er werkelijk alles aan doen om Théo terug te vinden. Datzelfde gevoel leeft ook nog steeds bij de Australische politie”, zegt Michiels.

De ervaren speurder verzekert dat zij en haar collega’s er ook vanuit België alles aan zullen blijven doen om te achterhalen wat er met de rugzaktoerist is gebeurd.