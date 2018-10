Bij een explosie in een alcoholfabriek in Mexico is gisteren een persoon gewond geraakt. Dat melden lokale media. Een tank in de fabriek zou aan de basis liggen van de ontploffing. Op beelden die massaal werden gedeeld op sociale media is de enorme rookpluim goed te zien. Zo’n 2.000 buurtbewoners werden tijdelijk geëvacueerd.