Spectaculaire afscheidsshow op Koreaanse top

In Pyongyang (Noord-Korea) hebben de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hun Koreaanse top afgerond. Dat werd gevierd met een kleurrijk en spectaculair slotevenement vol met dans en vuurwerk.

Moon kwam eerder deze week in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang aan voor het eerste bezoek van een Zuid-Koreaanse president in elf jaar. De drie dagen durende top stond in het teken van de afbouw van het Noord-Koreanse nucleaire kernprogramma. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft alvast beloofd om zijn belangrijkste kerncentrale in Yongyon te sluiten en ook internationale inspecteurs in het land toe te laten.

Na afloop van de tweede onderhandelingsronde op de top deelden Kim en Moon ook mee dat Kim Seoel “snel” zal bezoeken. Beide landen gaan daarnaast proberen om samen de Olympische Spelen in 2032 binnen te halen, zei Moon.